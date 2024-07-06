الامارات | رئيس الدولة يهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يوليو 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع".