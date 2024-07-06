الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يوليو 2024
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بحلول العام الهجري الجديد.
وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس" : "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد … ونسأل الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار ... وكل عام وأنتم بخير".
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