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الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يوليو 2024

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بحلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس" : "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد … ونسأل الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار ... وكل عام وأنتم بخير".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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