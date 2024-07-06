محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "عام هجري جديد وسعيد.. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد.. أعاده الله بالخير والسلام والاستقرار".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الهجرة النبوية الشريفة تمثل للمسلمين رمزاً للبدء.. رمزاً للحركة وعدم التوقف.. تمثل الهجرة رمزاً للتضحية والأمل والبذل".

وختم سموه بالدعاء قائلا "وفقنا الله جميعاً في هذا العام الهجري الجديد للعمل لمنفعة البلاد والعباد".