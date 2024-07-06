الامارات | أحمد بن محمد: نسأل الله أن يعيد ذكرى الهجرة النبوية على دولتنا وقيادتنا بالخير والبركات

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: نسأل الله أن يعيد ذكرى الهجرة النبوية على دولتنا وقيادتنا بالخير والبركات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يوليو 2024
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.
وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات … وكل عام وأنتم بخير".
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