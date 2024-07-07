الامارات | جامعات إماراتية توفر منحاً للطلبة المقيمين والأجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه يتاح للمقيمين والطلبة الأجانب التقدم بطلبات للالتحاق بالجامعات العامة والخاصة الموجودة في الدولة، وفقاً لشروط ومتطلبات معينة تحددها كل مؤسسة تعليمية حسب نظامها المتبع.

ولفتت إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة الحكومية وافقت أخيراً على قبول الطلبة الأجانب والمقيمين في دولة الإمارات مقابل شروط، تشمل رسوماً معينة، وإحراز نتيجة أكاديمية متقدمة.

واستعرضت الحكومة الرقمية في تقرير لها معلومات حول كيفية التحاق الطلبة الدوليين بالكليات والجامعات في الدولة، وفرص المنح الدراسية التي تستهدفهم، موجهة إلى الطلبة الأجانب والمقيمين في الدولة - الراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة في الدولة والحصول على منح دراسية - سبع توصيات. وتضمنت التوصية الأولى البحث عن الجامعات المرخصة من قِبل لجنة الاعتماد الأكاديمي في الدولة، والتوصية الثانية: البحث عن البرامج التعليمية المعتمدة من قِبل لجنة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، والتوصية الثالثة: معرفة المتطلبات الخاصة بكل مؤسسة تعليمية. والتوصية الرابعة: معرفة المتطلبات العامة للتأشيرات والإقامة في الدولة لغرض الدراسة، وذلك من المؤسسة التعليمية، والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب. والتوصية الخامسة: الاستفسار من سفارة دولة المقيم عن إجراءات الطلبات، وعن وجود أي مزايا أو منح للمقيمين من رعايا تلك الدول العربية أو الأجنبية. وبالنسبة للطلبة الأجانب، قالت في التوصية السادسة، إنه يمكنهم الاستفسار عن الإجراءات من خلال سفارات دولة الإمارات في الخارج، أو الاتصال بالمؤسسة التعليمية المرغوب فيها لمعرفة الشروط والمتطلبات بالنسبة للطلبة المبتعثين من الخارج. كما أن عليهم التواصل مع الجهات المسؤولة عن البعثة لإعداد الترتيبات اللازمة للحصول عليها.

وبشأن المنح الدراسية للطلبة الدوليين، بيّنت الحكومة الرقمية في التوصية السابعة، أن هناك العديد من الجامعات في دولة الإمارات تقدم المنح الدراسية للطلبة من الخارج، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى الاعتراف بالتحصيل الدراسي أو الأداء الأكاديمي المميز.

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في عام 1999، عن منح دراسية للطلاب المستحقين للدراسة في الجامعة الأميركية في دبي.

وأكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الإماراتية بالتعليم كقوة دافعة لإنجازات دبي، والأجندة العامة لدولة الإمارات.

وذكرت أن بعض الجامعات في دولة الإمارات تقدم منحاً دراسية للطلبة الدوليين (من الخارج)، ويقوم ذلك على أساس الاتفاقيات المتبادلة المبرمة بين حكومة دولة الإمارات، وحكومات غيرها من الدول.

ودعت الطالب الدولي للتوجه إلى السفارة أو القنصلية للاستفسار عن المنح الدراسية المتاحة في جامعات وكليات دولة الإمارات.

وبالنسبة للمنح الدراسية الأخرى، يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة المعنية، والاستفسار عن برامج المنح المتوافرة، سواء الأكاديمية أو الرياضية التي تستند إلى معايير ومتطلبات محددة.

ويوجد في دولة الإمارات عدد من فروع الجامعات الدولية وبرامج خاصة بالتعليم العالي، بعضها قائم في مناطق مخصصة للتعليم الأكاديمي مثل: قرية المعرفة (دبي)، ومدينة دبي الأكاديمية (المدينة الجامعية في الشارقة). ومن برامج التعليم العالي الأخرى، جامعة السوربون باريس (أبوظبي).

وكانت جامعة السوربون باريس - أبوظبي أُطلقت عام 2006، وتعد أول مؤسسة فرنسية للتعليم العالي تفتح فرعاً لها في منطقة الخليج، ويقع حرمها الجامعي قرب مركز العاصمة في جزيرة الريم، وهي تضم أحدث مرافق التعليم والترفيه، وتوفر مناهج عدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية المتوافرة للطلاب في باريس.

وتتبع الجامعة نظام التعليم الفرنسي بالنسبة لطرق التدريس والتعليم والدرجات العلمية، كما تقدم برنامجاً في اللغة الفرنسية لمدة عام للطلاب الذين لا يعرفون الفرنسية.

ومن برامج التعليم العالي الأخرى، جامعة نيويورك أبوظبي التي تأسست بعد اتفاقية تعليمية رائدة بين جامعة نيويورك وإمارة أبوظبي، وهي أول جامعة شاملة للعلوم الإنسانية والتطبيقية في منطقة الشرق الأوسط تُفتتح في الخارج تحت إشراف إحدى الجامعات البحثية الأميركية، لاستقطاب الطلبة المبدعين من دولة الإمارات وأنحاء العالم.

• جامعة الإمارات العربية المتحدة الحكومية وافقت على قبول الطلبة الأجانب والمقيمين في الإمارات مقابل شروط.

• يمكن للطلبة الأجانب الاستفسار من سفارات الدولة أو الاتصال بالمؤسسة المرغوب فيها لمعرفة شروط الدراسة.