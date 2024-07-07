الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون مسعود بزشكيان بالفوز في الانتخابات الإيرانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «نهنّئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا، والعمل معاً على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

كما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ فخامة الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة بلاده، ولإيران وشعبها التقدم والازدهار».

محمد بن زايد:

أتمنى لفخامة الدكتور مسعود بزشكيان التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها.

محمد بن راشد:

نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا.

منصور بن زايد:

أتمنى للرئيس المنتخب التوفيق والسداد في خدمة بلاده، ولإيران وشعبها التقدم والازدهار.