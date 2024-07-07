الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد. وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد.. أعاده الله بالخير والسلام والاستقرار». وتابع سموه: «الهجرة النبوية الشريفة تمثل للمسلمين رمزاً للبدء.. رمزاً للحركة وعدم التوقف.. تمثل الهجرة رمزاً للتضحية والأمل والبذل. وفقنا الله جميعاً في هذا العام الهجري الجديد للعمل لمنفعة البلاد والعباد».

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والمسلمين في العالم كافة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وكتب على منصة «إكس»: «أهنئ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً والمسلمين في العالم كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. راجياً الله تعالى أن يكون عام خير وسلام ونماء على دولتنا الحبيبة والعالم أجمع».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد.

ودوّن سموه على صفحته في منصة «إكس»: «نسأل الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على منصة «إكس»: «عامٌ هجريٌ جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية، وبرسالة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام التي أصبحت منارة رحمة وهدى للعالمين، متمنين للإمارات قيادةً وشعباً وللشعوب العربية والإسلامية دوام الأمن والأمان والسلام والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، على منصة «إكس»: «في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات.. وكل عام وأنتم بخير».

حمدان بن محمد:

نسأل الله أن يُعيده على دولتنا والشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

مكتوم بن محمد:

عامٌ هجريٌ جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية، وبرسالة خير البشر.

أحمد بن محمد:

نسأل المولى أن يعيد ذكرى الهجرة الشريفة على دولتنا وقيادتنا الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات.