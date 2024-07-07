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الامارات | رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا، فخامة جوكو ويدودو، بحثا خلاله مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه والرئيس الإندونيسي خلال الاتصال التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيين الله تعالى أن يجعله عام خير ونماء وازدهار للبلدين، وأن ينعم فيه على الأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع بالسلام والأمن والاستقرار.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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