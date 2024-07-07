إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق 3 مسارات من جهة اليسار باتجاه أبوظبي ابتداء من يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إلى يوم الأربعاء 31 يوليو 2024.

محمد يوسف

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