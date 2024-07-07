شرطة أبوظبي تكرم 87 فائزاً ببرنامج "حافز" لجهودهم في تعزيز الريادة المؤسسية

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت شرطة أبوظبي 87 فائزاً في ثلاث قطاعات شرطية، ضمن النسخة الثالثة لبرنامج حافز، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمهام الخاصة والمالية والخدمات.

جاء ذلك ضمن جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية المستمرة، في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد اللواء بطي ثاني الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد بشرطة أبو ظبي نجاح برنامج حافز منذ إطلاقه وفق استراتيجية شرطة أبو ظبي وأولوياتها في التشجيع والتحفيز وخلق روح التنافس بين المنتسبين من خلال إدراج برامج احترافية ومحفزة تسهم بدور كبير وريادي في تحقيق الأهداف، والتطلعات ورفع نسبة السعادة الوظيفية في العمل.

وقال العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أن نظام «حافز» يأتي بهدف التحفيز المستمر للمنتسبين، وإيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير للمنجزات، التي تعكس جهود شرطة أبوظبي في تحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز التميز الوظيفي وتكامل العمل، ووضع الحلول على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

وأشار العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع المهام الخاصة إلى اهتمام وحرص شرطة أبو ظبي المستمر على تحقيق أهدافها وأولوياتها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مثل البرامج التحفيزية تسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل، وتعزز قيم الولاء والتناغم والترابط بين المنتسبين في أداء مختلف المهام الوظيفية وضمن بيئة صحية وتنافسية ومن خلال منظومة متكاملة.

وهنأ مدراء القطاعات الفائزين خلال التكريم، مثمنين جهودهم المتميزة ومتمنين لهم مزيداً من التألق والنجاح في تجميع نقاط تحفيزية، وأشادوا بحرصهم المستمر على تحقيق أهداف شرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.

