مجلس محمد بن حمد الشرقي يناقش موضوع "تحصين الأبناء من آفة المخدرات"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وضمن مبادرة المجالس المجتمعية، جلسة توعوية بعنوان"الأسرة ودورها في تحصين الأبناء من آفة المخدرات“ في مجلس منطقة الطويين بالفجيرة.

قدم الجلسة الدكتور حمد عبد الرحمن البقيشي، محاضر في مجال مكافحة المخدرات، متحدثاً عن دور الأسرة في تنشئة الأبناء وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والوعي بأخطار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور البقيشي ضرورة تواصل الآباء مع أبنائهم بشكل منتظم، والحديث عن مخاطر المخدرات معهم، ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، وتوفير بيئة أسرية آمنة وداعمة لهم.

كما تطرق الدكتور البقيشي لعدد من العوامل التي تزيد من تعرض الأبناء لخطر الإدمان على المخدرات، بما في ذلك الرفقة السيئة، والضغوطات النفسية، والمشاكل الأسرية، والافتقار إلى القدوة الحسنة.

ودعا الدكتور البقيشي الآباء إلى المشاركة في برامج التوعية حول مخاطر المخدرات، والتعاون مع الجهات المختصة في مجال رفع الوعي المجتمعي، وخلق بيئة مجتمعية صحية لجميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، سعي المجلس وأهدافه في مناقشة مختلف المواضيع المجتمعية التي ترتقي بوعي أفراد المجتمع، وتسهم في تمكينهم للاستقرار المجتمعي وتعزيز المعرفة في مختلف المجالات.

حضر الجلسة محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني، وجمع غفير من أهالي المنطقة من مختلف الفئات العمرية.