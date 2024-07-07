الامارات | معالي سلطان المنصوري يزور تركيا مبعوثاً لسمو وزير الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية التركية تركزت على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين بما يسهم في رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات، ويعكس طموحات القيادة في البلدين الصديقين في تنميتها وتوطيدها.

وعقد معالي المنصوري اجتماعات رفيعة المستوى مع شخصيات بارزة بما في ذلك معالي عبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة مصطفى توزجو، نائب وزير التجارة، والدكتور هاكان يورداكول، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي التركي، والسيد محمد علي أكارجا، رئيس الجانب التركي في مجلس رجال الأعمال الإماراتي - التركي، والسيد مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، والسيد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار. حيث تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات كالأمن الغذائي والمائي، ومشاريع تطوير البنية التحتية والتعاون في السكك الحديدية، والطيران المدني، واستكشاف فرص الاستثمار.

وأكد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المتبادل بما يتماشى مع رؤيتي البلدين الصديقين وقيادتيهما للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد معالي المنصوري أهمية الشراكة الإماراتية التركية في دفع النمو الاقتصادي والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة التي من شأنها أن تساهم في ازدهار البلدين.