الامارات | شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور البرلمان التايلاندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم خلال زيارته مجلس النواب التايلاندي، سعادة وان محمد نور ماثا، رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب بمملكة تايلاند، بحضور وزير العدل التايلاندي، وعدد من نواب مجلس النواب.

ورحب رئيس البرلمان التايلاندي بشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين في تايلاند، مؤكدا أن زيارة فضيلته للبرلمان التايلاندي هي صفحة تاريخية في سجلات البرلمان التايلاندي، وأنه يشعر بالفخر والامتنان لكون هذه الزيارة هي أول زيارة لشيخ من شيوخ الأزهر، وهو أمر سيتذكره التايلانديون، وسيظل محفورا في ذاكرة البرلمان التايلاندي.

وقال إنه يتابع الفعاليات واللقاءات التي يعقدها شيخ الأزهر في تايلاند، معربا عن ثقته في أن تثمر هذه الفعاليات في ترسيخ التعاون بين الأزهر ومختلف الهيئات الثقافية والتعليمية في تايلاند.

كما أعرب عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف على حسن استضافة طلاب تايلاند الدارسين في الأزهر، الذين يزيد عددهم على 3000 طالب، وتقديم 160 منحة دراسية سنوية لمسلمي تايلاند، واستضافة وفود أئمة تايلاند للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وطلب رئيس البرلمان التايلاندي من فضيلة الإمام الأكبر زيادة أعداد المنح الدراسية، والمبعوثين الأزهريين لتايلاند، مشيرا إلى أن تواجدهم يمثل أهمية بالغة خاصة في الجامعات والمدارس الثانوية في تايلاند، مبينا أنه تلقى تعليمه في الجامعة الإسلامية في تايلاند، ودرس اللغة العربية على يد أحد المعلمين الأزهريين المبتعثين إلى تايلاند في ذلك الوقت.

وقال إن بلاده تقدر الجهود الكبيرة والرائدة التي يقوم بها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في نشر قيم التعددية والحوار واحترام الآخر وقبوله بما يُسهم في تعزيز التعايش المشترك والأخوة الإنسانية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء المسلمين في تايلاند، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لتعليم التايلانديين لغة القرآن الكريم، ورفع أفق التعاون بما يناسب احتياجات المجتمع التايلاندي وتطلعاته المستقبلية.

وخلال اللقاء، قرر شيخ الأزهر زيادة أعداد المبعوثين الأزهريين إلى تايلاند، استجابةً لطلب رئيس البرلمان التايلاندي، ليصبح العدد 21 مبعوثا بدلا من 15، وتكثيف الدورات التدريبية لأئمة تايلاند في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم برنامج خاص يقوم على إعداده كبار علماء الأزهر وأساتذته بما يناسب طبيعة المجتمع التايلاندي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى شيخ الأزهر، رئيس البرلمان التايلاندي، درع الأزهر الشريف، وميدالية مجلس حكماء المسلمين بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنشاء المجلس.