حاكم أم القيوين وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة سلطان بن صقر القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء، في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر بن سلطان القاسمي.

وأعرب سموهما، خلال تقديم واجب العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.