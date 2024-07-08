الامارات | بمرسوم من محمد بن راشد.. عبدالله سيف السبوسي أميناً عاماً للمجلس القضائي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (42) لسنة 2024، بترقية الأستاذ الدكتور عبدالله سيف علي السبوسي، وتعيينه أميناً عاماً للمجلس القضائي في دبي؛ ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.