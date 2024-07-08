الامارات | محاكم دبي تطلق "في الشوفة" لخدمة أصحاب الهمم وكبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أطلقت محاكم دبي باقة "في الشوفة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم التي تتيح خدمات أساسية ومتنوعة لهاتين الفئتين، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية لهما وتعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأعلنت محاكم دبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن الباقة تأتي في إطار تعزيز الاستدامة الاجتماعية، من خلال تحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات عالية الكفاءة.

وقال مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي : "إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، ويأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام، لافتاً إلى أن الهدف من الباقة منحهم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، وسهولة الحصول عليها، في إطار سعينا حرص محاكم دبي على ترسيخ ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة."

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى محمد العبيدلي أن باقة "في الشوفه" تشمل خدمات عدة، أولها " "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

وقال العبيدلي إن الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" تشمل كذلك خدمة “عون" لدعم المتقاضين المعسرين مادياً الذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، وخدمة “محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و"خدمات العضيد" والتي تُقدّم بشكل مجاني من خلال المراكز المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي، إضافة إلى خدمة "قريب" التي تتيح الانتقال للمستفيدين وتوفير خدمات محاكم دبي لهم.

كما تتيح باقة "في الشوفة" العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرف مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.

وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحافي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر طرق عدة، تشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، أو عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي الذي يتيح مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.