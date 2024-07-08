ليوا عجمان للرطب والعسل ينطلق 24 الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (عجمان)

ينطلق مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2024، في دورته التاسعة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتنظيم دائرة التنمية السياحية، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بالإمارة، من 24 إلى 28 يوليو الجاري.

ويعد مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وجهة مميزة تجمع بين التنوع والإبداع في عالم النكهات الفريدة، حيث يشهد تقديم مجموعة واسعة من النخيل المثمرة والفواكه المحلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات المصنوعة من التمور الطازجة والعسل المحلي، كما إنه فرصة مثالية للزوار، لاستكشاف وتجربة التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، التي تعكس رؤية المجتمع الإماراتي في الحفاظ على الموروث، وتعزيزه للأجيال القادمة.