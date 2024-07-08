الامارات | الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي تناقش الدروس المستفادة من التعامل الإعلامي للمنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت "الشبكة العامة للاتصال الحكومي"، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع الشبكة في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمشاركة مدراء ومسؤولي الاتصال من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، لمناقشة مجموعة من المواضيع شملت عرض تجربة السمعة المؤسسية من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدروس المستفادة من الاستجابة للمنخفض الجوي في أبريل 2024، بالإضافة إلى استراتيجية الاتصال لمنصة 04 الموحدة لتلقي الاقتراحات والملاحظات والشكاوى.

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع، قال سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نعمل وفق رؤية واضحة لتواصل فعال ومؤثر يعكس حرص حكومة دبي لمواكبة التطلعات المستقبلية للقيادة ومختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن ملتقى الشبكة العامة للاتصال الحكومي يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى وتوحيد الجهود في إطار استراتيجيتنا الوطنية الطموحة، موضحاً إن "إقامة دبي" تتبع استراتيجية متكاملة للاتصال والتواصل، وتعتمد على أفضل الممارسات العالمية والخطط الاستراتيجية لحكومة دبي، بهدف تعزيز السمعة المؤسسية من خلال التركيز على المتعاملين كطرف أساسي في العملية.

وتحدث مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال الاجتماع، عن أهمية الاتصال الحكومي باعتباره أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الحكومات الحديثة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز علاقتها بالمجتمع المحلي، مؤكدا أنه أداة للتفاعل والشفافية، ولابد من بناء جسر من الثقة بين المؤسسات الحكومية وجمهور المتعاملين.

ودعا الفريق محمد المري، إلى ضرورة أن يكون الاتصال في أوقات الأزمات سريعاً ودقيقاً، سواء كانت الأزمة صحية، أو طبيعية، أو اقتصادية فالاتصال الفعّال يساهم في توجيه الجمهور بشكل صحيح، ويساعد في اتخاذ إجراءات احترازية مواتية.

كما أكد على دور الاتصال الحكومي في تعزيز الصورة العامة للحكومة على المستويين المحلي والدولي من خلال تسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات الحكومية، فضلا عن تحسين السمعة مما يسهم في جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الصورة الإيجابية للحكومة ولإماراتنا تساهم في خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

ووجه حديثه لمدراء الاتصال الحكومي قائلاً، إنه يقع على عاتقهم دور كبير في خلق سمعة مؤسسية إيجابية، ولابد أن يكون العمل وفق استراتيجية منظمة وتعاون شمولي مع الجهات الحكومية كافة.

وفي ختام كلمته، أعرب الفريق المري عن امتنانه وتقديره للأمانة العامة للمجلس التنفيذي على دورها الكبير في خلق وسيلة فعالة للتواصل مع جمهور المتعاملين والحكومات.

تنسيق مستمر

ورحّب المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمستويات التنسيق الاستثنائية بين الجهات الحكومية بدبي، لا سيما في إطار استراتيجيات الاتصال الحكومي، مشيراً إلى دورها الفاعل في تسليط الضوء على مبادرات وبرامج وخطط دبي المستقبلية الطموحة، وإبراز النماذج المتميزة في العمل الحكومي المبتكر، والتواصل الفاعل مع مختلف شرائح مجتمع الإمارة والجمهور محلياً وعالمياً علاوة على ما تقدمه دبي من تجارب لا تضاهى وما تمثله من القيم التي تشكل هويتها الفريدة وتمثل ركائز ريادتها بين مدن العالم.

وثمن المهري، استضافة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي، مشيداً برسالتها وجهودها الريادية وشراكاتها المثمرة وتواصلها المؤثر مع الجمهور المحلي والعالمي، مما ساهم في ترسيخ سمعة ومكانة دبي بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والإقامة والزيارة.

دروس مستفادة

وقدّمت علياء الذيب، رئيس شعبة الاتصال والعلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عرضا تناولت فيه الدور المؤثر والمحوري للاتصال الإعلامي الفعّال في رفع مستوى وعي المجتمع، لاسيما في المواقف الطارئة وأوقات الأزمات العابرة، واستعرضت حزمة من الدروس المستفادة في التواصل الإعلامي الاحترافي القائم على سرعة التحرك في نقل المعلومات بأسلوب يتسم بالشفافية والموضوعية، وأكدت دور فرق الاتصال بالجهات الحكومية كمصدر موثوق ومسؤول يمكن من خلاله استقاء المعلومات الصحيحة والدقيقة، لا سيما في الحالات الطارئة، مستشهدةً بدور المكتب الإعلامي لحكومة دبي إبّان الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات شهريّ أبريل ومايو الماضيين، والإجراءات الاحترافية والسريعة التي اتخذها كمصدر رسمي موثوق للمعلومات في سياق المعالجة الإعلامية للموقف، من خلال التعاون الوثيق على مدار الساعة مع كافة الأجهزة المعنية بالتصدي لتبعات الظاهرة الجوية الاستثنائية، وحتى انتهاء الحالة الجوية، وما تبعها من جهود لإزالة آثارها، ما كان له كبير الأثر في ضمان سلامة الجميع وتجنّب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

تواصل حكومي مفتوح

واستعرضت ميثاء القرقاوي، استشاري أول بمركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، استراتيجية الاتصال لمنصة 04، المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، والهادفة للتواصل الموثوق والفعّال مع المتعاملين وإشراكهم بشكل رئيسي في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية في دبي، من خلال ترسيخ نهج التشاركية وتعزيز الثقة المجتمعية وضمان وصول الآراء والاقتراحات والأفكار إلى الجهات المعنيّة، من أجل مواصلة تحسين الأداء وتقديم الخدمات للجميع بكفاءة أفضل وسلاسة أكبر، بما يحقق ويفوق توقعات المتعاملين، مؤكدةً ريادة دبي في توفير القنوات الرسمية المفتوحة والمتاحة للجمهور في تحقيق اتصال حكومي فعال ومبتكِر ومرن.

سمعة مؤسسية

وقدم الملازم أول سيف الفلاسي، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عرضاً متميزاً حول تجربة الإدارة في إعداد منظومة متكاملة للسمعة المؤسسية، والذي وضح المحاور الرئيسية والأبعاد التي تنبثق منها السمعة المؤسسية لإقامة دبي، إلى جانب المؤشرات التي تقيس مستوى السمعة والمبادرات التي تتبناها الإدارة في هذا المجال.

تكامل

كما ناقش الأعضاء أهمية تكامل مبادرات الاتصال الحكومي التي تنفذها الجهات الحكومية بدبي والعمل بروح الفريق الواحد ونهج الحكومة الواحدة، في تعزيز موقع دبي الريادي في صدارة الوجهات الدولية ذات السمعة العالمية المرموقة.

وتعمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التي تأسست في العام 2009، على تكريس ثقافة الصوت الموحد في الإعلان عن السياسات والمبادرات الحكومية، والمساهمة في تعزيز ريادة دبي عالمياً، من خلال التكامل الفاعل بين الجهات الحكومية، ومناقشة أفضل الممارسات والرؤى المستقبلية في مختلف مجالات الاتصال.