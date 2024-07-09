«قضاء أبوظبي» تبحث التعاون مع مركز التحكيم الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً من مركز التحكيم الروسي، وذلك في إطار مناقشة سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال التدريب؛ بهدف تطوير إجراءات العمل القضائي، مع بحث آفاق جديدة نحو تحسين آليات الوساطة والتوفيق من أجل حل المنازعات ودياً، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وناقش الاجتماع الذي عقد على هامش زيارة الوفد إلى المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور مسؤولين من الجانبين، آليات التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز الجهود الداعمة للحلول الودية لتسوية المنازعات.

واستعرض الاجتماع الأساليب الحديثة والمتطورة لتشجيع الحلول البديلة لفض المنازعات، لاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، ودورها في دعم جهود تحقيق ريادة الأعمال، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي، ويرسخ مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

التدريب

تطرق الاجتماع إلى آليات التدريب المتخصص في العمل القضائي لتأهيل كوادر من الموفقين وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والتي من شأنها المساهمة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية، ومحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية من دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي.