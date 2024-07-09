بلدية العين تطور سياجات طرق بتكلفة 39 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

بدأت بلدية مدينة العين تنفيذ أعمال تحسينات على سياج حرم الطريق في عدد من الطرق الرئيسية في مدينة العين، بتكلفة تقديرية تتجاوز 39 مليون درهم، على أن ينتهي المشروع خلال الربع الأول من 2025، وذلك للحفاظ على الحياة البرية ولضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق الداخلية والخارجية من مخاطر الحيوانات السائبة.

وقال المهندس أحمد النعيمي، مدير المشروع، أمس، إن أعمال التحسينات تهدف إلى رفع كفاءة السلامة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، إضافة إلى تنفيذ وصيانة أعمال على السياج القائم في الطرقات.

وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن صيانة واستبدال الأسيجة المعدنية، وتنفيذ عدة تحسينات على الطرق الرئيسية، من خلال تركيب سياج بطول 205 كلم طولي وتنفيذ 62 بوابة، علاوة على تركيب 227 من الموانع المعدنية لمنع عبور الحيوانات السائبة.

وأوضح النعيمي أن نطاق المشروع يشمل 11 طريقاً رئيسياً من المواقع التي تشهد وجود الحيوانات السائبة، وتتطلب تنفيذ موانع معدنية.