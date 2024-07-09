الامارات | 32 طالباً من جامعات الإمارات ينضمون إلى برنامج «لوكهيد مارتن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «لوكهيد مارتن» إطلاق برنامجها للتدريب الصيفي في مركز الابتكار والحلول الأمنية بأبوظبي.

واستقبل البرنامج المبني على الجدارة 32 طالباً من مختلف الجامعات في الإمارات، بما يجسّد توسيع استثمار الشركة في جهود التوطين، وتنمية رأس المال البشري ضمن قطاعي الطيران والدفاع.

وتمثّل النساء نحو 50% من المتدربين الجدد، ويمثّل المواطنون الإماراتيون 70% منهم، بينما يأتي 30% من المتدربين من تسع دول عبر أربع قارات، ما يجسّد تنوع المواهب في دولة الإمارات.

وسيشارك الطلاب، على مدار ثلاثة أشهر، في تجارب عملية، وسيعملون على مشاريع واقعية، ويساعد البرنامج على سد الثغرة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، ما يضمن استعداد الخريجين بصورة ملائمة لتقديم إسهامات مهنية فاعلة وهادفة.

وقال جون نيكلسون الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن هذا العدد القياسي من المتدربين، يعكس التزامنا بتطوير رواد وعلماء ومهندسي المستقبل، وتمكينهم من تولي مناصب مهمة ضمن إطار برامجنا لدى «لوكهيد مارتن» وعبر صناعة الطيران والدفاع ككل، مضيفاً أنه عن طريق تزويد الطلاب بفرصة الحصول على تدريب وتوجيه المتخصصين، نلهم ونهيئ الجيل المقبل من المبدعين الذين سيشكلون ملامح مستقبل الأمن العالمي.

من جانبها، قالت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية لدى لوكهيد مارتن: «يتمثل هدفنا في توفير تجربة تحويلية توسع معرفة المتدربين التقنية، وتحفز الأفكار المبتكرة ومهارات حل المشكلات كذلك، التي تشكّل عنصراً ضرورياً لمواجهة أصعب تحديات المستقبل».