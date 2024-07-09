الامارات | «قطرة عطاء».. مبادرة شرطة أبوظبي للتبرع بالدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت إدارة الخدمات الطبية وإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، أمس، مبادرة «قطرة عطاء للتبرع بالدم» لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي، ودعم مخزون وحدات الدم، بالتعاون مع بنك الدم -أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وشارك في المبادرة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين.

وأشادت شرطة أبوظبي بالتعاون والشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، مؤكدة أهمية التبرع بالدم، والحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات الصحية والطبية الداعمة لتعزيز جهودها في مجال التوعية بالبرامج الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات الصحية للمنتسبين.