الامارات | سفارة الإمارات تدعو مواطني الدولة في هيوستن لتوخي الحيطة والحذر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب إعصار «بيريل» في مدينة هيوستن والمدن المجاورة.

كما تؤكد البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة «تواجدي».