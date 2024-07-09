الامارات | «الأرصاد»: سحب ركامية وأمطار بعد ظهر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وقد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

وأوضح المركز أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أقصى الغرب، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار.

وذكر المركز أن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية، فيما يصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأفاد المركز بأن الدولة تشهد خلال شهر يوليو الجاري ارتفاعاً في درجات الحرارة، نتيجة تأثر المنطقة والدولة بامتداد عدد من المنخفضات الحرارية التي تعمل على رفع درجات الحرارة، أهمها منخفض الهند الموسمي، لافتاً إلى أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، فإن ذلك يؤدّي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط الأمطار، تمتد على بعض المناطق الداخلية

وأوضح المركز أن بعض مناطق الدولة تتأثر خلال هذا الشهر كذلك، خاصة في النصف الثاني منه، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً بأن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، وتكون محمّلة ومثيرة الغبار.

ولفت المركز إلى أن يوليو الجاري يشهد كذلك تزايداً في الرطوبة النسبية في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر، مشيراً إلى أن متوسط الحرارة خلال شهر يوليو يراوح بين 34.6 و37.2 درجة مئوية، إذ يكون متوسط الحرارة العظمى بين 39.7 و43.8 درجة مئوية، والحرارة الصغرى بين 29.1 و31.4 درجة مئوية.