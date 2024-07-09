الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمبنى تحت الإنشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري صباح اليوم، بحسب المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني الذي أشار إلى ان بلاغاً ورد في الساعة العاشرة ودقيقتين عن الحادث.

وقال المتحدث إنه تم على الفور إبلاغ مركز إطفاء زعبيل، كمستجيب أول وجهة اختصاص، ومركز إطفاء القوز للدعم والإسناد، لافتاً إلى وصول فريق العمل خلال أربع دقائق، وتبين ان الحريق في مبنى قيد الإنشاء، وأن النيران انتشرت في مخلفات المبنى.

وأضاف أن فريق العمل باشر على الفور في احتواء الحريق، وتم السيطرة عليها خلال خمسة دقائق فقط، وأبلغ القائد الميداني للفريق بانتهاء أعمال المكافحة، لتبدأ عملية التبريد، ويتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق حسب الإجراءات المتبعة، لافتاً إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث الذي صنف بسيطاً.

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