الامارات | إقبال كبير على فعاليات اليوم الـ 2 من البرامج الصيفية لصندوق الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن التي انطلقت في 17 مدرسة ومركزا ثقافيا على مستوى الدولة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ، رئيس مجلس إدارة الصندوق إقبالا كبيرا من جانب الطلبة وأولياء الأمور الذين حرصوا على تسجيل أبنائهم، في البرامج المتنوعة التي تقدم على مدى ثلاثة أسابيع.

وسيطرت أنشطة برامج لغة القرآن وقدوتي وفكرتي على الفعاليات بالمدارس المشاركة، وسط رغبة الطلاب بالالتحاق بأكثر من برنامج، الأمر الذي وافقت عليه إدارة البرامج الصيفية .. وكان لجانب الأنشطة الحرفية والتراثية والرياضية والترفيهية حظ كبير في اهتمامات المشاركين.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن - خلال جولة قام بها على المدارس المشاركة بالأنشطة إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام والتي يتم تنظيمها لطلبة المدارس والجامعات تركز على تحقيق واحد من أهم أهداف الصندوق وهو 'هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية' احتفاء بما تتمتع به الإمارات من روحٍ وثابة، وتشجع على المبادرة والتفكير المبدع والاحتفاء بالناجحين، وإعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن من الطلبة والطالبات لإظهار كل ما لديهم من معارف وقيم وقدرات.

وأكد سعادته أن الإقبال الكبير من جانب طلبة المدارس على المشاركة بكثافة منذ اليوم الأول مؤشر مهم على تفاعل أولياء الأمور مع أهداف البرامج الصيفية ومطلقاتها منوها إلى أن برنامج " قدوتي" الذي يركز على الهوية الوطنية وأهدافها وركائزها ومكوناتها من لغة وتراث وقيم، استحوذ على اهتمام أعداد كبيرة من الطلبة يليه برنامج لغة القرآن، ثم فكرتي.

وأوضح أن الأسبوع الأول من الأنشطة يركز على "الثقافة الإماراتية" ويضم أنشطة عن اللغة العربية ورحلات ثقافية إلى الأرشيف الوطني وموضوعات تتعلق بالمواطنة الصالحة والحرف اليدوية والفنون الشعبية بجميع المدارس والمراكز المشاركة، إضافة إلى معرض لإبداعات الطلاب في نهاية الأسبوع منوها إلى مشاركة الطلبة في ورشة عمل الكتابة الإبداعية وورش عمل تفاعلية، وألعاب رياضية تفاعلية وورش متخصصة عن الحرف اليدوية الإماراتية القديمة إلى جانب ورش أخرى.

وذكر القرقاوي أن إطلاق صندوق الوطن البرامج الصيفية للعام الثاني على التوالي يؤكد حرصه على وصول رسالته إلى جميع أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية وتحقيق الاستدامة من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي وفق الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة مؤكدا أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك وجه منذ اليوم الأول للأنشطة على أن تركز الدورة الثانية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن على اجتذاب أكثر من 15 ألف طالب وطالبة للمشاركة بالأنشطة التي يحب أن تضع تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية واللغة العربية وكل ما يتعلق بها في المقام الأول، إضافة إلى تعزيز قدرة طلبة المدارس على الابتكار والإبداع.

من جانبها عبرت الروائية والكاتبة أميرة بوكدرة عن سعادتها باهتمام طلاب المدارس المشاركين في البرامج الصيفية لصندوق الوطن بحضور الورش التي يقرأ فيها الكتاب والمبدعون القصص، واهتمامهم الدائم بالسؤال عن التفاصيل التي تثي خيالهم، وتصل بالرسائل التربوية والفكرية واللغوية إليهم بأسهل طريقة وتعزز إيمانهم بهويتهم وانتمائهم إلى الوطن وقيادته.

وقالت إن المحتوى المعرفي الذي يقدمه صندوق الوطن سواء فيما يتعلق ببرامج قدوتي أو لغة القرآن أو فكرتي مهم للغاية، لأنه يجعل من الأنشطة الصيفية عملا راقيا يضيف إلى ذائقة الأطفال والشباب ويثري لغتهم وينشط خيالهم.

من جهتها قالت مسعدة البريكي نائب مدير المدارس الثانوية التطبيقية فرع بني ياس المشرفة على جميع أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن في تطبيقية بني ياس، إن الإقبال الكبير على الأنشطة منذ اليوم الأول جعلنا أكثر حرصا على تلبية رغبات الجميع، خاصة أن عددا كبيرا من أولياء الأمور الذين لم يسجلوا أبناءهم مسبقا حضروا بحثا عن فرصة لأبنائهم ما دفعنا لقبول أعداد أكبر من أبنائنا الطلبة سواء من أبناء المدرسة أو المدارس الأخرى.

ونصحت "البريكي" الطلبة بالاستفادة القصوى من البرامج الصيفية لما تحمله من فائدة وقيم وتفعيل للقدرات في المجالات الفنية، والأدبية والثقافية والرياضية.