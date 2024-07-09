ضمن عملية "الفارس الشهم3".. وصول قافلة مساعدات إماراتية إلى غزة لإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة وذلك لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - عبرت قافلة شاحنات إماراتية مُحملة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة معبر كرم أبو سالم، وذلك لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح في 6 مايو الماضي في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وسعيها المتواصل لمساندة سكان قطاع غزة بعد توقف دخول المساعدات في الفترة الماضية نتيجة إغلاق معبر رفح البري ما تسبب في تفاقم الأزمة في القطاع وشُح الأسواق من الطعام والمواد الأٍساسية. فقد وصلت شاحنات مُحملة بـ 80 طناً من المساعدات الإماراتية، من ضمنها الخيام التي تُعد أحد الاحتياجات الأساسية؛ نظراً لحالة النزوح المستمرة، وخروج الأسر من المنازل نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في القطاع، بالإضافة للمواد الإغاثية الأٍساسية والطرود الغذائية والتمور التي تُعد أبرز الاحتياجات في وقت يعاني فيه سكان القطاع الجوع، وعدم توافر الطعام والمواد الأساسية في الأسواق. ‎ وباشرت الفرق التطوعية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الخيام والطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية النازحة في مختلف محافظات قطاع غزة للوصول إلى أكبر عدد من النازحين في مختلف مراكز الإيواء، للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، والتي تفاقمت بعد إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات والمواد الإغاثية إليهم. ‎ وتسعى الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الفارس الشهم 3» إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية في القطاع لتخفيف معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة.