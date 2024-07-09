الامارات | رئيس الدولة يستقبل الفائزين بالدورة الـ2 من جائزة "نافس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر البحر في أبوظبي الفائزين العشرة من فئة الأفراد بجائزة" نافس" في دورتها الثانية 2023 - 2024.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وهنأ سموه بهذه المناسبة الفائزين بالجائزة متمنياً لهم التوفيق في مواصلة تميزهم وأعرب عن شكره وتقديره لجهود شركاء النجاح في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورؤية الدولة تجاه مستهدفات التوطين في القطاع الخاص.

وتبادل سموه الأحاديث مع الفائزين واستمع لشرح حول تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص بجانب إنجازاتهم ومبادراتهم التي أهلتهم للفوز بالجائزة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص القيادة على تشجيع الكوادر الوطنية لمواصلة تميزها في القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية بما يعزز دورها في هذا القطاع المهم والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة بجانب تحفيز المؤسسات الخاصة التي تسهم في تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة في سوق العمل وتقدير جهود هذه المؤسسات في دعم مبادرات القيادة بشأن التوطين.

وقال سموه إن دور القطاعين الحكومي والقطاع الخاص متكامل وأوضح أن القطاع الخاص رافد مهم لاقتصاد الدولة وشريك رئيس في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة وتطوير منظومة اقتصادها الوطني.

وقدم سعادة غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بحضور عدد من مسؤولي المجلس شرحاً حول عدد من برامج المجلس ومشاريعه تضمنت جائزة "نافس" وفئاتها ومراحل التقييم واختيار الفائزين من فئة الأفراد والمنشآت في الدورة الثانية من الجائزة.

من جانبهم أعرب الفائزون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة التميز لتحقيق رؤية القيادة وطموحاتها في تمكين الشباب في القطاع الخاص.

تستهدف الجائزة تكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص إلى جانب منشآت القطاع المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي والتي أظهرت التزاما بالاستثمار في الكوادر الوطنية الإماراتية.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.