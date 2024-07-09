الامارات | حاكم الشارقة: جميع المسجلين الجدد بحضانات الشارقة سيحصلون على مقاعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن جميع الأطفال المسجلين الجدد في حضانات الشارقة سيحصلون على مقاعد موضحاً سموه أنه سيتم توفير 446 مقعداً إضافياً خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل بجانب 1335 مقعداً متاحاً حالياً ليتم بذلك توفير المقاعد لجميع المسجلين والبالغ عددهم 1781 طفلاً وطفلة.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة "لقد أغلق باب التسجيل في الحضانات الحكومية بالشارقة وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل 1781 طفلاً وطفلة ونحن لدينا 1335 مقعداً متاحاً عدد منها في الحضانات الجديدة التي اُفْتُتِحَت مؤخراً والعدد الآخر في الحضانات القديمة وهي مقاعد الأطفال الذين كبروا وسينتقلون إلى رياض الأطفال وبذلك نحن بحاجة إلى توفير 446 مقعداً إضافياً وسنوفرهم خلال الشهر الجاري والشهر المقبل بإذن الله وذلك من خلال إيجاد حضانات جديدة".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة قائلاً "الحضانات ليست للحفاظ على الأطفال في مكان آمن فقط وإنما يتعلم الطفل في حضانات الشارقة منذ بداية التحاقه بها منهجا راقيا جداً لم نبدعه نحن بمفردنا وإنما يعمل معنا شركاء من أوروبا فمهمة رعاية وتعليم الأطفال في هذه الحضانات ليست ارتجالاً وإنما هي مهمة دقيقة علمية تربوية متكاملة فالطفل الذي يتخرج من هذه الحضانات تجده يتميز بشخصية قوية وواثق من نفسه ولا يهاب الناس ويتحدث بجرأة وطلاقة لذلك تجد الكل يريد أن يسجل أطفاله في هذه الحضانات".

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حديثه قائلاً "هذه الحضانات مهمة جداً في تأسيس الطفل منذ الصغر فنحن نخاف على أطفالنا ولا نريدهم أن يقضوا طفولتهم في المنازل بدون تلقي العلم هذا في حالة إذا كان الأب والأم مشغولين في العمل ولذلك نحن نبني حضانات جديدة ونطمئن جميع أولياء الأمور الذين سجلوا أطفالهم في حضانات الشارقة ونقول لكل من سجل "لا تخف سيحصل ابنك على مقعد".