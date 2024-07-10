شرطة أبوظبي.. توعية أمنية مبتكرة لتعزيز سلامة المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتمد القيادة العامة لشرطة أبوظبي على توظيف التوعية الأمنية والمرورية الحديثة لتحقيق أهدافها في حماية ووقاية المجتمع؛ وتعزيز أمن وسلامة أفراده خلال فصل الصيف عبر النسخة الخامسة لحملتها تحت شعار «صيف بأمان» والتي تأتي ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع وأمن الطرق.

وتركز الحملة على توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن، بعيداً عن الحوادث والمتاعب، وتستمر إلى 31 أغسطس 2024.

وتقدم الحملة رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء وعدم ترك الأطفال في المسابح من دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق، مما يعرضهم لحوادث الاختناق، وحث الأسر على حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

وتتعدد وسائل التوعية في الحملة، منها الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، إلى جانب استخدام التوعية المرورية والرقمية والروبوتات الذكية في التواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لقيادة آمنة للمركبات بلا حوادث.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية التي تحقق التطلعات، وصولاً إلى مستويات أفضل في الحماية للمساكن والممتلكات والأرواح، مناشدة الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية بمنازلهم في حال السفر، لتجنب سرقة الأموال والمقتنيات أو وقوع الحرائق وحفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن المؤمنة جيداً، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار.

وحثت السائقين على ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في انفجار الإطار ووقوع الحوادث المرورية الجسيمة، والالتزام بتدابير السلامة والوقاية من حوادث حرائق المركبات نتيجة لارتفاع درجات حرارة الجو، ودعت الجمهور إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828، إسهاماً في تعزيز أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، والوقاية من مخاطر الجرائم بشتى أنواعها.

وتشارك في الحملة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، ومديرية المرور والدوريات الأمنية، وإدارة الأدلة الجنائية، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة المعلومات الأمنية وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

تأمين المساكن والممتلكات قبل السفر

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين مساكنهم وممتلكاتهم وحماية المقتنيات تجنباً لاندلاع حريق فيها أثناء السفر. وناشدت الجمهور ضمن حملة «صيف بأمان» ضرورة الالتزام بإحكام قفل الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنزل، وتركيب كاميرات المراقبة لرصد أي حركة مشبوهة، سواء في المنزل أو محيطه، كما طالبت الجمهور بحفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك أو الخزائن المؤمنة جيداً، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار.

ولفتت إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للمنازل؛ للتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز وقاية من مخاطر الحريق والالتماس الكهربائي، وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.

سلامة على الطرقات ووقاية من الحرائق

نفذت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، فعالية توعية مجتمعية مشتركة حول القيادة الآمنة على الطرقات والسلامة من الحرائق في الصيف، وذلك على مسرح هيلي مول بالعين ضمن حملة «صيف بأمان»، وبهدف تعزيز الوعي حول القيادة المرورية الواعية والآمنة وحماية الممتلكات من مخاطر الحرائق في فصل الصيف.

وحثت الجهتان الجمهور على أهمية وجود طفايات الحريق في منازلهم وكاشف الدخان، والكشف الدوري للأجهزة الكهربائية ومراجعة التوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية تفادياً لنشوب الحرائق.

وعززت إدارة المرور والدويات الأمنية في مدينة العين في مبادرتها، التوعية بالقيادة الآمنة على الطرقات والتقيد بقوانين وقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث، وشاركت دورية الطفل راشد في توعية الأطفال، وتم توزيع كتيبات توعية رقمية على زوار هيلي مول، وتنظيم فقرة مسابقات وجوائز تفاعل معها الجمهور، إلى جانب استعراض دور دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية. وقدمت الهيئة نصائح وإرشادات للوقاية من مخاطر نشوب الحرائق، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوعها والقضاء على مسبباتها، وكيفية السيطرة عليها وتوعية الأطفال بمخاطر الحرائق وطبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ من خلال عرض سيارة الإطفائي الصغير.

وعبَّر الأطفال عن تفاعلهم مع الفعالية بطرق إبداعية من خلال الرسم والتلوين في المرسم المخصص لموضوعات السلامة العامة ومخاطر الحرائق.

«صيف بلا حوادث» تحقق أمن الطرق

تشارك مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في حملة وزارة الداخلية تحت شعار «صيف بلا حوادث»، وذلك بالتعاون مع القيادات الشرطية في الدولة، وبالتزامن مع حملة شرطة أبوظبي «صيّف بأمان»، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وتأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي حول أمن الطرق، وذلك عبر توعية جميع شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية، وحث السائقين على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات والحمولة الزائدة بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفظ قيمة الحياة، وتحقيق القيادة الآمنة تعزيزاً للسلامة المرورية.

ودعا السائقين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات، والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، لافتاً إلى أن الحملة تقدم نصائح للسائقين وتعريفهم بعلامات تعرض إطار المركبة للتلف.

وأكد ضرورة الإلمام بالمعلومات المهمة حول إطارات المركبة، وكيفية التصرف في حال انفجار الإطار، وتوفير أدوات السلامة في المركبة، وتجنب ترك الولاعات والعطور والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة والعبوات المضغوطة ومعقمات اليد وأسطوانات الغاز في المركبة، وضرورة توفير طفايات الحريق في المركبة حتى يتمكن السائق من التدخل الفوري وإطفاء الحرائق في مرحلتها المبكرة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة صيفاً.

إسعاد الجمهور وتوعيته بمهرجان «بهجة» الصيفي

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور وعززت التوعية الإيجابية ضمن منصاتها في مهرجان أدنوك «بهجة» الصيفي، والذي أقيم في حقل النوف بمنطقة الظفرة.

وتأتي المشاركة تجسيداً لاستراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وبهدف تعريف الجمهور بحملتها «صيف بأمان»، وتوعيتهم بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن.

وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة، حرصها على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار، وتوفير الخدمات كافة التي تعزز رضاهم وإسعادهم.

وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية شرحاً لزوار المهرجان حول أهداف منظومة «كلنا شرطة»، ودورها في الحفاظ على الأمن، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وتعميق الوعي الأمني لدى المشاركين فيها، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان، والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

واستقبل العاملون في قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، زوار المهرجان بالزي الشرطي القديم، وقدموا شرحاً حول بدايات تأسيس شرطة أبوظبي، ونبذة تاريخية حول الزي الشرطي الأول، والتعريف بأهمية المقتنيات التاريخية والمعلومات القيمة.

واطلع زوار المهرجان على أهداف خدمة أمان ‎وجهودها على مدار الساعة، حيث تسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة واكتشافها عبر تمرير المعلومات بسرية تامة، عن طريق قنوات التواصل المتاحة، كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)