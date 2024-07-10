«تنفيذي الشارقة» يناقش الأداء الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات عدة تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017م، بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة التابع لدائرة شؤون الضواحي.

واطلع المجلس على تقرير منصة الإعلام الذكي التي توفر تجربة إعلامية شاملة، وتهدف إلى توحيد العمل الإعلامي في الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة.