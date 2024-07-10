الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً وفرصة تكون سحب ركامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 10:37 والثاني عند الساعة 22:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والثاني عند الساعة 07:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 60 15

دبي 44 31 75 20

الشارقة 45 33 65 20

عجمان 44 32 70 20

أم القيوين 44 32 70 20

رأس الخيمة 44 32 75 25

الفجيرة 36 33 80 50

العـين 47 33 50 15

ليوا 48 31 80 10

الرويس 38 33 80 40

السلع 40 32 75 35

دلـمـا 41 32 95 45

طنب الكبرى 42 33 85 40

طنب الصغرى 42 33 85 40

أبو موسى 43 33 80 40