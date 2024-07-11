الامارات | رحلة عمرة لـ 60 متقاعداً وموظفاً في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة لـ60 موظفاً ومتقاعداً من العنصرين الرجالي والنسائي. وانطلقت الرحلة التي ستستمر ستة أيام، أمس، من مطار دبي الدولي، وكان في مقدمة وداع المعتمرين، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع العميد علي المنصوري، بحضور رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، الملازم أول أحمد خليفة المزروعي. وأكد المنصوري أن رحلة العمرة المخصصة للموظفين والمتقاعدين تأتي بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، وفي إطار الحرص الدائم على تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعزز السعادة. من جانبه، أكد المزروعي، أن رحلة العمرة تندرج ضمن عدد من المبادرات التي تقدمها شرطة دبي لإسعاد موظفيها.