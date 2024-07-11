الامارات | 31 يوليو آخر موعد لاستقبال طلبات المتصرفين في المنح السكنية بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان أن مهلة استقبال الطلبات من قِبل لجنة البتّ في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، وهم الذين باعوا أو اشتروا المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل الثاني من أكتوبر 2018، ستنتهي في 31 يوليو الجاري. وأكدت الهيئة ضرورة المسارعة إلى تقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين المؤهلين في مركز إسكان أبوظبي، لبدء معالجتها من قِبل اللجنة. وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة المحددة.

واشترطت أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بشأن حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل الثاني من أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.

كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين في المنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنية أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف فيه والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، إضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.

أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة، والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.