الامارات | هل يحق لجهة العمل تغيير وظيفة العامل دون موافقته؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

هل يحق لجهة العمل تغيير وظيفة العامل دون موافقته؟



سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

صاحب العمل غير وظيفتي من قسم إلى قسم آخر، دون الرجوع إليّ، ودون موافقتي و دون علمي أصلا، هل يحق له ذلك ؟ ، وقام أيضا بعد ذلك بإلغاء وسيلة انتقالي ( سيارة الشركة) وأصبحت أذهب للشركة بتاكسي ، وهذا مكلف جدا لي. ماذا أفعل تجاه هذا الإجراء؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

الأصل هو تكليف الموظف بالعمل المتفق عليه بعقد العمل إلا أنه يجوز تغيير العمل ولكن بضوابط معينة نصت عليها المادة 12 من قانون العمل الاتحادي وأهمها ألا يتم تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك وعلى أن يكون التكليف مؤقتاً، في غير ذلك لا يجوز تغيير العمل وإن تم فيمكن اعتباره صورة من صور التعسف الذي يجيز إنهاء العقد من قبل الموظف مع التعويض.

أما عن وسيلة الانتقال فإنها إن كانت ضمن المستحقات الواردة بالعقد أو مما جرى عليه عرف المنشأة ذاتها يمكن المطالبة به، أما حال عدم تحقق أي من ذلك فلا يجوز المطالبة بغير سند.



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