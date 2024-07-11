"الإمارات للتعليم المدرسي" تكرم أوائل الثانوية العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 كما هنأت أولياء أمورهم ومعلميهم على ما حققه الطلبة من ريادة وتفوق ملهمين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لأوائل الثانوية في مقر المؤسسة بدبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التربوية.

وأكد القاسم، خلال حديثه مع الطلبة، أهمية مواصلة مراحل تعليمهم القادمة بمزيد من الجد والاجتهاد والشغف، ليحققوا نجاحات وإنجازات تفخر بها دولة الإمارات التي سخرت الإمكانيات كافة لتطور وريادة أجيال الإمارات وتقدمهم باعتبارهم رهان الحاضر وأمل المستقبل.

وقالت حصة رشيد، المديرة التنفيذية لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "اليوم، نحصد نتاج تميز أبنائنا الطلبة، حيث تتواصل المؤسسة بشكل مستمر مع القطاع الخاص، داخليا وخارجيا، لضمان مسار تعليمي واضح لأبنائنا الطلبة"، مشيرة إلى أن المؤسسة لديها برامج كثيرة تدعم تنمية المهارات الطلابية وتشمل جميع المراحل الدراسية.

وأعرب أوائل الثانوية العامة عن عميق شكرهم للقيادة الرشيدة التي وفرت لهم كافة شروط تميزهم طوال مسيرتهم التعليمية، واستعرضوا خلال اللقاء خططهم لمرحلة التعليم الجامعي وطموحاتهم في هذا المجال.