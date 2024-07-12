حمدان بن زايد: حضور استثنائي من فريق الهلال الأحمر الإماراتي في منتدى الأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن العمل الإنساني وتمكين المجتمعات يأتيان في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال سموه، عبر منصة «إكس» أمس: «حضور استثنائي من فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، أكدنا من خلال عرض إنجازاتنا للعالم أن العمل الإنساني وتمكين المجتمعات يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأنها تاريخياً تعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة عالمياً».