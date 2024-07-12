الامارات | تدريب مقدمي الرعاية لتقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة لتقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة ترتبط بسوء التغذية مثل زيادة الوزن والسمنة والهزال والتقزم والمساهمة في التدخل الفعال وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور لضمان معالجة هذه المشكلات إن وجدت في مراحل مبكرة.

وتُعد هذه الورشة الثانية من نوعها ضمن برنامج متابعة نمو الأطفال، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمتابعة نمو الأطفال، لتطوير إجراءات تغذية فعّالة من أجل تحسين التغذية لجميع الفئات العمرية بما فيها الرضع والأطفال.

حضر الورشة التي استمرت ثلاثة أيام في ديوان الوزارة بدبي، مديرة إدارة تعزيز الصحة من الوزارة، نوف خميس العلي وعدد من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين من القطاع الحكومي، ضمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية ومن المستشفيات التابعة لديوان الرئاسة مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان وأم القيوين.

كما حضر الورشة من القطاع الخاص ممثلون عن مستشفيات «برجيل» و«ميدكير» و«إن إم سي» ومستشفى الجامعة بالشارقة لتدريبهم على تطوير قاعدة بيانات لمتابعة نمو الأطفال تحت سن الخامسة بشكل فعال في دولة الإمارات، وإجراء التدخلات اللازمة لضمان تعزيز صحة الأطفال في هذه المرحلة العمرية، كما هدفت إلى إعداد مدربين مؤهلين لتدريب زملائهم في العمل وضمان تقديم خدمات رعاية متكاملة للأطفال.