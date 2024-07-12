الامارات | انطلاق أولى ورش التصميم التشاركي لتفعيل منصة دبي للتصميم الحضري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، بالتعاون مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وبلدية دبي، وفرجان دبي، ورشة التصميم التشاركي كأولى الورش التشاركية التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في تصميم الفراغات العامة والساحات الحضرية ضمن مناطقهم السكنية، وتقديم عدد من الخيارات والبدائل التصميمية باستخدام منصة دبي للتصميم الحضري. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتفعيل «منصة دبي للتصميم الحضري»، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعرف المشاركون خلال الورشة التي جمعت فئات وشرائح مجتمعية متنوعة، إلى آلية عمل المنصة، كما تمكنوا من اختبار تطبيقاتها، وآلية استخدامها في تصميم المساحات المختلفة للساحات العامة والفراغات العمرانية، حيث ستُحدد أفضل التصاميم والأفكار القابلة للتطبيق ليتم تنفيذها ضمن مشاريع بلدية دبي خلال الفترة القادمة. وأقيمت ورشة التصميم التشاركي الأولى لمنصة دبي للتصميم الحضري في مجلس أم سقيم، وتمكن المشاركون من تصميم واقتراح تصورات عدة للحدائق في دبي.

وتدعم الورشة تفعيل عمل المنصة التي تشكل نتاج جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وبلدية دبي، في البحث عن المشاريع العالمية المبتكرة ذات الأثر النوعي، واختبار تطبيقها بشكل تجريبي لضمان نجاحها ومضاعفة نتائجها، ثم تبنيها وتطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية لمجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وتهدف منصة دبي للتصميم الحضري المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع والشركاء، وتحفيزهم للمشاركة بأفكارهم وتصوراتهم وتحويلها إلى مبادرات ملموسة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في مشاريع التصميم الحضري من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص ابتكارية للتخطيط الحضري من شأنها تعزيز البيئة المبتكرة للمجتمع.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن «منصة دبي للتصميم الحضري، التي أطلقها ووجّه بتفعيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تجسد نهج القيادة الرشيدة بمشاركة كل فئات المجتمع في تصميم المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمثّل امتداداً لمبادرات خطة دبي التي أطلقها سموه في أبريل الماضي لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن «ما يميز المنصة دورها في تعزيز المشاركة الحكومية والمجتمعية، عبر العمل على ابتكار حلول للتحديات وتحويلها إلى مبادرات ملموسة تخدم المجتمع وتعزز مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل».