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الامارات | «الطوارئ والأزمات» في أبوظبي ينفذ تمريناً لتعزيز جاهزية الاستجابة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظَّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تمريناً في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جاهزية الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جميع مراحل الاستجابة.

وأكَّد قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، خلال حضوره الفعالية، أهمية التمرين في تنمية القدرات، ورفع الكفاءات الفنية، وتقييم مستوى إلمام المشاركين بمنظومة الاستجابة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتنفيذها، لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر، وفقَ أفضل الممارسات الدولية في منظومة الطوارئ والأزمات.

وأوضح أن هذا التمرين يندرج في إطار التمارين المشتركة، وأحد محاور مستوى الجاهزية وفاعليتها، التي تُنفذ وفق خطط وأدوار ومهام معتمدة للتدريب الدوري بمشاركة الجهات المعنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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