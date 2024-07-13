بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت «مدارس الإمارات الوطنية» عن إطلاق «برنامج المنح الدراسية للمتفوّقين أكاديمياً والموهوبين من الطلاب والطالبات» في المجمّعات كافة على مستوى الدولة للسنة الدراسية المُقبلة 2024–2025.

وأكّد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم ورعاية المبدعين والمتفوّقين، واستجابةً للتوجيهات الداعمة لتأهيل كوادر متميزة مُتخصّصة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، مشيراً معاليه إلى أن برنامج المنح يُعدّ من أهمّ المبادرات التي تدعم التميّز وتُشجّع على التفوّق ورعاية المواهب الطلابية، بالإضافة إلى خلق مناخ مُحفّز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية.

ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات من الصف السادس إلى الثاني عشر في مجمّعات مدارس الإمارات الوطنية، الذين حقّقوا إنجازات أكاديمية استثنائية ويمتلكون مواهب ومهارات متميّزة، إذ صُمّم لتشجيع الطلبة على مواصلة تعليمهم العالي.

ويشمل البرنامج فئتيْن: «فئة الجدارة الأكاديمية» للطلبة الذين حقّقوا نجاحاً أكاديمياً، مثل الحصول على معدل عالٍ، والمشاركة في الأنشطة التي تُعزّز روح الفريق والتعاون والتواصل الاجتماعي في المجتمع المدرسي، وإظهار مهارات قيادية استثنائية، و«فئة المواهب والمهارات المتميّزة» للطلبة ذوي المواهب والمهارات الفريدة في العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة وألعاب القوى، وقد تمّ تصميم هذه الفئة للتعرّف إلى الإنجازات المتميّزة للطلبة الموهوبين في المجالات التي اختاروها، وستُقدّم المنح للمستحقّين بناءً على معايير وشروط مُحدّدة، وسيُطبّق البرنامج للسنة الدراسية المُقبلة 2024-2025.