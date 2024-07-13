الامارات | الإمارات تشارك في اليوم الثاني لجلسات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء ا لمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية"، أكد سعادة مروان المهيري أهمية دور البرلمانات في مواجهة التحديات، وتعزيز بيئة عالمية تعاونية، انطلاقا من مسؤولية البرلمانات في سن القوانين، وصياغة السياسات التي تساهم في تخفيف الآثار السلبية لتجزئة النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وشدد على أهمية القدرات التشريعية في صياغة استجابات شاملة لمختلف الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو جيوسياسية، ما يعزز النظام التجاري العالمي، ويضمن مواكبته للنمو البشري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنسيق القوانين واللوائح لخلق بيئة تجارية مستقرة تجمع جميع الأطراف.

وأوضح أنه يمكن لبرلمانات بريكس التعاون في برامج نقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات التشريعية والرقابية في مجالات المعرفة المالية، والتقنيات المالية، والتجارة، والسياحة، والاستثمارات، مشيرا إلى أن هذه المبادرات لبناء القدرات، يمكن أن تعزز البيئة المالية وتحقق تكاملا ماليا أقوى بين أعضاء بريكس.

وأكد على أهمية دور البرلمانات في دعم المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأهمية تعزيز هذه المؤسسات، وضمان حصولها على الموارد والتمويلات اللازمة، لدعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة، منوها إلى أهمية دور الكتلة البرلمانية في الدعوة إلى وجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة، لمواجهة تحديات التجارة العالمية وتعزيز النمو العادل.