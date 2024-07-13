بعثة الإمارات في بانكوك توجه نداء للمواطنين في تايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت بعثة الإمارات العربية المتحدة في بانكوك، اليوم السبت، مواطني الدولة الموجودين في تايلاند إلى توخي الحذر والحيطة من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكتبت البعثة، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنها "تهيب بالمواطنين الموجودين في مملكة تايلاند، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في البلاد، خصوصاً في المناطق الساحلية".

كما أكدت البعثة "على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".