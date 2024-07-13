انخفاض درجات الحرارة المتوقعة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:18 والثاني عند الساعة 05:55، والجزر الأول عند الساعة 11:53 والثاني عند الساعة 01:33.

أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والثاني عند الساعة 05:22، والجزر الأول عند الساعة 22:30 والثاني عند الساعة 00:00.