الانتهاء من مشروع اللوحات الإرشادية في الطرق الداخلية بمدن الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كشفت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، عن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع اللوحات الإرشادية على مستوى مدن منطقة الظفرة والطرق الداخلية، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمراحل الثلاثة للمشروع المعتمد 50%، حيث تم تركيب 14.969 لوحة إرشادية لحد الآن.

وتهدف المرحلة الثالثة إلى إلغاء وصيانة واستحداث ما يقارب 2000 لوحة على الطرق الخارجية حسب الحاجة، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع خلال الربع الأول من سنة 2025، وقد أُزِيلَت اللوحات المتكررة في المناطق السكنية مثل لوحات المطبات والسرعة، حيث وُضِعَت لوحة متكاملة للمنطقة السكنية توضح التعليمات المرورية للسائقين، وكذلك تم تحديث مسميات الشوارع بدلاً من الأسماء القديمة. ويسهم المشروع في تقليل اللوحات المرورية بنسبة 50% على الأقل في مدن منطقة الظفرة، والذي سينعكس بإيجابية على المظهر العام وتوفير في تكلفة الميزانيات التشغيلية للصيانة.

تقليل

يهدف إلى تقليل اللوحات الإرشادية والمرورية على الطرق الرئيسية في المدن والطرق الخارجية، وذلك لتمكين السائقين من متابعة اللوحات المطلوبة والوجهة المراد الذهاب إليها بسهولة، وزيادة كفاءة الحركة المرورية، وتقليل الحوادث. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها، لتحقيق أفضل جودة للحياة في الإمارة، والمحافظة على المظهر العام للمدن.