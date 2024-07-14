الامارات | «حقوق الإنسان» في شرطة دبي تنظم مبادرة «سقيا» المجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مبادرة «سقيا» المجتمعية الإنسانية بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال، وتخفيف تأثيرات حرارة الصيف، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.

وأكد رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الرائد حمد الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع كل أفراد المجتمع، إضافة إلى عكس الصورة المُشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الجانبين، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الإدارة العامة لحقوق الإنسان من منطلق مسؤوليتها تجاه كل أفراد المجتمع وترسيخ الإخاء والقيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.

وأوضح الرائد الشامسي أن المبادرة شملت تقديم المياه والعصائر الباردة لأكثر من 600 عامل في المشاريع الإنشائية بمناطق مختلفة في دبي، من خلال قيام فريق العمل بزيارات ميدانية لتلك المواقع.