"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 23.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 23.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
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