«تريندز» يبدأ غداً جولته البحثية في جنوب أفريقيا بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار، غداً «الاثنين» 15 يوليو 2024، جولته البحثية العلمية في جنوب أفريقيا وتستمر خمسة أيام.

وتتضمن الجولة الافتتاح الرسمي لمكتب تريندز الفعلي في كيب تاون، وتنظيم الفعالية الأولى ضمن «سلسلة تريندز للموائد المستديرة العالمية - الشرق الأوسط وأفريقيا»، بمشاركة وحضور ممثلي أهم مراكز البحث في الشرق الأوسط وأفريقيا، لعرض ومناقشة الشؤون والمواضيع التي تهم مراكز الفكر في المنطقتين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن الجولة البحثية في جنوب أفريقيا ستكون متنوعة وثرية، حيث ستشمل تنظيم مائدة مستديرة عالمية تضم أهم مراكز الفكر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، للبحث في آفاق العلاقة بين المنطقتين، وتعزيز الحوار البنّاء مع هذه المراكز، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال تخطيط وإدارة السياسات العامة، والدور الذي تقوم به مراكز الفكر في هذا الصدد.

وأضاف الدكتور العلي: مكتب «تريندز» في كيب تاون، يسعى المركز من خلاله إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويكمل دور مكتبين آخرين في القاهرة والرباط، يعملان بأسلوب العمل الافتراضي، ضمن شبكة عالمية من المكاتب الحقيقية والافتراضية التي تغطي سبع دول في العالم حتى الآن.

وأشار الدكتور العلي إلى أن باحثي «تريندز» سيعملون خلال الجولة على استكشاف إمكانية التعاون بين «تريندز» ومراكز الفكر في جنوب أفريقيا، وقال: «إن أفريقيا قارة تحظى بفرص ضخمة للنمو، ولديها آفاق تنموية واعدة، لافتاً إلى أن «تريندز» يؤمن بأن تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات في هذه القارة أمر ضروري لفهم التحديات التي تواجهها، والفرص التي تتيحها.

إلى ذلك، كشفت سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز - جلوبال تفاصيل «سلسلة تريندز للموائد المستديرة العالمية - الشرق الأوسط وأفريقيا»، موضحة أن الفعالية الأولى ضمن هذه السلسلة ستكون تحت عنوان «تعزيز إمكانات مراكز البحوث: أفكار جديدة واستراتيجيات مبتكرة للتأثير الفعال»، بمشاركة ممثلي أهم مراكز البحث في الشرق الأوسط وأفريقيا لعرض ومناقشة الشؤون والمواضيع التي تهم مراكز الفكر في المنطقتين.

وأوضحت سمية الحضرمي أن «سلسلة تريندز للموائد المستديرة العالمية - الشرق الأوسط وأفريقيا» تهدف إلى تحليل تأثير مراكز البحوث على السياسات العامة والحوكمة وتقييم هذا التأثير وتحليله حول العالم، كما تهدف لبدء حوار مفيد وتبادل الخبرات وتوليد الأفكار والمساهمة في بناء المعرفة حول أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص والآفاق المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز فاعلية مراكز البحوث في الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

وذكرت أنه سيتم غداً الاثنين، تنظيم حفل استقبال للإعلان عن الانطلاق الرسمي لمكتب كيب تاون بحضور ضيوف المائدة المستديرة، كما سيتم تسجيل حلقات بودكاست مع عدد مختار من المتحدثين المدعوين من مختلف دول القارة الأفريقية.

وأشارت سمية الحضرمي إلى أن جولة «تريندز» البحثية ستخصص يوماً كاملاً للاحتفاء بثقافة السلام والحرية وخدمة البشرية وتحسين المجتمعات، بالشراكة مع مركز الاتحاد للأخبار، وذلك عبر زيارة للسيد زوندوا مانديلا، رئيس مؤسسة مانديلا (حفيد نيلسون مانديلا) في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، والذي يوافق 18 يوليو 2024 ومرافقته وفريقه لزيارة مراكز التنمية المجتمعية التابعة لمؤسسة مانديلا.