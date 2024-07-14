سيف بن زايد يبارك لعبدالله بن زايد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.

وكتب سموه، على منصة «إكس»، «أبارك لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي أولته إياها القيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الوطن والقيادة».