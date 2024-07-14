طحنون بن زايد: تمنيات بالتوفيق لحكومة الإمارات بتشكيلها الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، حكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد لحكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة ونهجها المستمر لتطوير العمل الحكومي ورفده بالقيادات القادرة على تحقيق التطلعات وبلوغ الأهداف».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «الإمارات ماضية بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».